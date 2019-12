Trump formalmente acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser formalmente acusado pelos democratas no processo de destituição de abuso de poder e obstrução das investigações do Congresso norte-americano.

Em causa, está a alegada pressão de Trump sobre o Presidente ucraniano para que este investigasse o adversário democrata Joe Biden e o filho.

As acusações deverão ser debatidas e votadas ainda esta semana pela Comissão de Justiça. De seguida, serão votadas por todos os membros da Câmara dos Representantes.

Caso os deputados concordem com as acusações, o processo segue, em janeiro, para fase de julgamento, no Senado.