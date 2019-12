"Este é o pior resultado do partido Trabalhista desde 1935"

O partido Conservador venceu as eleições legislativas no Reino Unido com uma maioria absoluta de 368 deputados, segundo a projeção à boca das urnas, que dá ao partido Trabalhista 191.

Martim Cabral considera que o Jeremy Corbyn não tem condições para continuar como líder e diz mesmo que vai haver uma "guerra civil" no partido Trabalhista.

O jornalista destaca ainda aquele que é o pior resultado do partido desde 1935.