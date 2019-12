Austrália regista o dia mais quente de sempre

Esta terça-feira foi o dia mais quente de sempre registado na Austrália, com a temperatura média nacional a atingir os 40.9ºC. Este número bate o recorde anterior de 40.3ºC, registado a 7 de janeiro de 2013.

A informação é avançada pela agência estatal de meteorologia, que adianta que as temperaturas no interior do país estiveram acima dos 45.ºC, na terça-feira.

Citada pela plataforma News.Com.Au, uma porta-voz do departamento esclarece que, nos próximos dias, o centro e sul do país estarão com uma temperatura acima da média, de 8ºC a 16ºC.

Os meteorologistas preveem que as temperaturas vão continuar a subir e a Austrália pode atingir um novo recorde.

O recorde surge numa altura em que a Austrália está a lutar contra uma seca severa e uma crise de incêndios florestais.

Calor e incêndios na Austrália elevam poluição

Mais de 100 incêndios continuam ativos, o estado de Nova Gales é uma das zonas mais afetadas.

25% dos coalas do leste da Austrália morreram nos incêndios florestais

O presidente da Aliança das Florestas do Nordeste da Austrália disse que os incêndios florestais que deflagram no leste do país, desde o início de novembro, provocaram a morte a mais de 2.000 coalas.

A gravidade dos incêndios florestais pode causar o desaparecimento dos coalas, cuja população em todo o país é de cerca de 80.000, de acordo com a Koala Australia Foundation, se este tipo de catástrofe continuar e as florestas de eucalipto não estiverem protegidas na região da costa norte de Nova Gales do Sul.



Australiano de 12 anos obrigado a conduzir carrinha para fugir de incêndio

A polícia australiana encontrou no passado domingo um rapaz de 12 anos a conduzir uma carrinha pick up, enquanto tentava fugir de um incêndio que deflagrava perto da propriedade da sua família na cidade de Mogumber, norte de Perth, na Austrália.

O caso foi divulgado pela polícia da cidade no Twitter.