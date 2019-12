Dois bombeiros morrem durante os incêndios na Austrália

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, afirmou esta sexta-feira que voltaria das férias, depois de saber que dois bombeiros voluntários morreram enquanto combatiam os incêndios na Austrália - que já duram há mais de um mês.

Os bombeiros voluntários Geoffrey Keaton, com 32 anos, e Andrew O'Dwyer, com 36, morrerem esta quinta-feira perto da cidade de Buxton, a sudoeste de Sidney.

De acordo com a CNN, o veículo que transportava as vítimas bateu numa árvore antes de se desviar da estrada. Também ficaram feridos mais três bombeiros.

Morrison foi bastante criticado por ter marcado as férias numa altura em que mais de 2.500 bombeiros em todo o estado de Nova Gales do Sul lutam para combater os incêndios de enorme dimensão, que estão a deflagrar no país.

Esta sexta-feira, o Presidente da Austrália expressou as condolências pelas famílias de Keaton e O'Dwyer, mencionando que as vítimas estavam "entre os australianos mais corajosos".

