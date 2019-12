30 mil deslocados numa semana devido a ataques na Síria

Os ataques aéreos russos na Síria já levaram milhares de pessoas a fugir da província de Idleb e a instalar-se em mesquitas, escolas e campos improvisados.

Só na última semana, fugiram 30 mil pessoas dos bombardeamentos na região, que têm sido cada vez mais frequentes. Há duas semanas que, as forças do regime sírio, com o apoio da aviação russa, avançam para o sul da província, conseguindo retomaram o controlo de 40 vilas e aldeias numa área de 320 quilómetros.

A Turquia garante que está em conversações com a Rússia para um novo cessar-fogo.