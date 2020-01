O monumeto histórico está em risco de colapso, oito meses depois do incêndio.Segundo o responsável pela reconstrução, o teto do monumento pode abater quando forem retirados os andaimes colocados antes do fogo.

No mês passado, o reitor de Notre Dame tinha avançado que a estrutura está muito frágil e que há apenas 50% das hipóteses de salvar a catedral.