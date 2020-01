O produtor norte-americano Harvey Weinstein começa a ser julgado esta segunda-feira, no tribunal de Nova Iorque, depois de várias queixas apresentadas.

Os crimes terão acontecido entre 2006 e 2013. Questionados sobre o impacto das acusações de assédio sexual e violação, estrelas de Hollywood consideram que houve uma mudança positiva e radical no mundo do cinema. Dizem que as pessoas têm mais cuidado na forma como tratam as mulheres.