O caso que lançou o movimento "Me Too" começou esta segunda-feira a ser julgado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O produtor de cinema de 67 anos, Harvey Weinstein, é acusado de abuso e assédio sexual por dezenas de mulheres.

Weinstein continua a afirmar que não cometeu qualquer crime e que todas as relações que teve foram consensuais, mas o jornal The New York Times sabe que o produtor tentou chegar a acordo com as vítimas pela quantia de mais de 20 milhões de euros.