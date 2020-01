Em 1936, o rei Eduardo VIII também abdicou do trono para casar com uma mulher divorciada

Os duques de Sussex anunciaram esta quarta-feira que vão abdicar das funções que desempenham atualmente na família real britânica. Este é o segundo caso de um membro destacado da família real britânica que se afasta das funções públicas inerentes. O primeiro, e mais relevante, foi o do rei Eduardo VIII que abdicou do trono em 1936 para poder casar com uma mulher divorciada.

Eduardo VIII e Wallis Simpson casaram-se em França e receberam o título de duques de Windsor.