"Deviam ir lá, orar e oferecer algo", as declarações do Presidente das Filipinas sobre o vulcão

O Presidente das Filipinas visitou esta terça-feira as populações que vivem junto ao vulcão Taal, em iminência de explodir, e brincou com a situação.

Rodrigo Duterte lembrou uma tradição antiga e aconselhou os moradores a fazerem orações e ofertas ao vulcão para evitar a explosão.

Quase 40 mil pessoas tiveram de ser retiradas das aldeias próximas do vulcão.

No domingo, o vulcão projetou cinzas que atingiram um raio de 14 quilómetros, o que obrigou as autoridades a pedirem a retirada de quase meio milhão de pessoas em Manila, capital do país.