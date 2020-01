Cerimónia de tomada de posse de Nyusi "à americana, com uma logística brutal"

Dez chefes de Estado assistem hoje à cerimónia de tomada de posse do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para um segundo mandato. A cerimónia teve início às 10:00, 8h00 em Lisboa, na Praça da Independência, em Maputo, com uma cerimónia religiosa. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente português, é o único chefe de Estado da União Europeia que vai assistir à investidura. Os enviados da SIC acompanham a cerimónia "à americana, com uma logística brutal", relata Pedro Cruz.