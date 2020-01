Santos Silva realça papel de Portugal como "pivô da Europa em África"

Marcelo Rebelo de Sousa assiste hoje à tomada de posse do Presidente Moçambicano, Filipe Nyusi, em Maputo, com início previsto para as 10:00 (8h00 em Lisboa). Além do Presidente da República, está também presente Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que realçou aos jornalistas o papel de Portugal como "pivô da Europa em África".