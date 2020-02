O Senado norte-americano votou, esta quarta-feira, pela absolvição de Donald Trump no processo de destituição. Na votação do primeiro artigo, o Presidente dos Estados Unidos foi ilibado do crime de abuso de poder por 52-48 votos. Mitt Romney foi o único republicano a votar pela condenação.

O chefe de Estado foi também ilibado no segundo artigo, por obstrução ao Congresso, por 53-47 votos.

Veja aqui o que dizem os dois artigos.

Saiba mais em: