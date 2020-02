As chuvas intensas que caíram no leste da Austrália nas últimas 24 horas ajudaram a apagar um terço dos incêndios que ainda estavam ativos, mas provocaram cheias e inundações.

Os serviços de emergência receberam mais de 1000 pedidos de ajuda, no entanto admitem que as chuvas "causaram um bom impacto" no que ao combate aos incêndios diz respeito.

O mau tempo deverá manter-se durante o fim de semana.