Irão celebra 41 anos da República Islâmica com "ataques nas ruas" contra os EUA e Israel

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, disse hoje que os Estados Unidos não suportam a ideia de que a República Islâmica do Irão, estabelecida em 1979, ainda esteja em funcionamento.

"É insuportável para os Estados Unidos aceitarem a vitória de uma grande nação e que uma superpotência tenha sido expulsa desta terra", disse Rohani, em Teerão, durante os festejos de comemoração do 41.º aniversário do estabelecimento da República Islâmica após a partida do xá Mohammad Reza Pahlavi.

"É natural para eles (Estados Unidos) sonhar, por 41 anos, com um retorno a esta terra, porque sabem que somos um dos países mais poderosos" do Médio Oriente, afirmou o Presidente.

As tensões entre os dois países inimigos aumentaram significativamente desde que Washington saiu unilateralmente, em 2018, do acordo nuclear internacional de 2015 estabelecido entre o Irão e o grupo P5+1 (China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e Alemanha).

Washington acusa o Irão de procurar adquirir uma arma atómica e o Presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu fazer tudo para impedir que isso acontecesse. Teerão, por sua vez, sempre negou a intenção de tentar fazer uma bomba nuclear.

"Nos últimos dois anos, os EUA pressionaram tanto nosso povo amado, todo o nosso sistema comercial, todas as nossas importações e todas as necessidades do país, para esgotar a paciência do nosso povo", disse Rohani.