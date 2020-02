Milhares nas ruas do Irão para celebrar os 41 anos da República Islâmica

Milhares de pessoas saíram às ruas de Teerão para as celebrações oficiais do 41.º aniversário do estabelecimento da República Islâmica após a partida do xá Mohammad Reza Pahlavi.

41 anos depois os alvos dos iranianos voltam-se para os EUA e para o Estado de Israel, cujas bandeiras voltaram a ser queimadas nas ruas iranianas.

No discurso perante uma multidão, o Presidente iraniano Hassan Rohani afirmou que os Estados Unidos não suportam a ideia de que a República Islâmica do Irão, estabelecida em 1979, ainda esteja em funcionamento.