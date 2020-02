O mistério dos sinais de rádio no espaço que se repetem com regularidade a cada 16 dias

Sinais de rádio no espaço já tinham sido captados, mas pela primeira vez os astrónomos detetaram um padrão numa série de explosões vindas de uma única fonte, a 500 milhões de anos-luz da Terra.



Explosões rápidas de rádio, ou FRB na sigal em ingês, são explosões de milissegundos de ondas de rádio no espaço.

As explosões de rádio individuais emitem uma vez e não se repetem. Mas as rápidas e reptidas emitem ondas de rádio curtas e energéticas várias vezes. E geralmente quando se repetem, são esporádicas.

No entanto, entre 16 de setembro de 2018 e 30 de outubro de 2019, os astrónomos que trabalham no projeto Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment/Fast Radio Burst Project (CHIME/FRB) detetaram uma padrão nesta rajadas a cada 16,35 dias. No decorrer de quatro dias, o sinal emitia uma ou duas explosões por hora e depois ficava silencioso durante 12 dias.

Estas descobertas ainda não estão publicadas, são apenas um rascunho publicado no arXiv, o que significa que o artigo ainda não foi revisto pelos pares. Os autores do artigo fazem parte do projeto CHIME / FRB, que tem publicado vários estudos sobre sinais de rádio no espaço.

Padrão intrigante de um sinal já conhecido



O sinal agora em causa é FRB 180916.J0158 + 65. No ano passado, o CHIME / FRB detectou as fontes de oito novas explosões rápidas de rádio, incluindo este sinal cuja fonte foi atribuída a uma galáxia espiral maciça a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância.

Este padrão de 16,35 dias é intrigante e os astrónomos precisam de saber exatamente o que o provoca.

"A descoberta de uma periodicidade de 16,35 dias de FRB é uma pista importante para (determinar) a natureza desse objeto", escrevem os autores do estudo que avançam com o que consideram ser as possíveis causas: o movimento orbital de uma estrela ou um objeto que atua como um companheiro nos arredores da galáxia.

As possíveis origens: estrelas ou extraterrestres?

Os autores de outro artigo sugerem que a causa pode estar numa estrela de neutrões e de um sistema binário inicial do tipo OB. Ou uma transmissão a partir de uma nave espacial extraterrestre.

As estrelas de neutrões são as mais pequenas do universo, são os remanescentes de supernovas. Têm diâmetros comparáveis ao tamanho de uma cidade como Chicago e são incrivelmente densas, com massas maiores que a do nosso Sol.

Estrelas do tipo OB são estrelas quentes e massivas de vida curta. É da interação entre estas duas estrelas associado ao vento que sai da estrela do tipo OB que pode ser o fator do padrão repetitivo do FRB.

Compreender estas explosões rápidas de rádio vai ajudar os astrónomos a saber mais sobre o universo. Quanto mais rajadas detetarem, melhor poderão usar os sinais para fazer um mapa de como a matéria está distribuída pelo universo.

Os investigadores acreditam que mais observações vão ajudá-los a determinar se existem outras explosões rápidas de rádio com um padrão se a regularidade é a exceção ou a regra.