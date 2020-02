OMS não sobe nível de alerta de saúde pública devido ao coronavírus

Na China continental há quase 72.500 infetados com o Covid-19, e só a bordo do navio de cruzeiro ancorado em Yokohama, no Japão, são já 542 pessoas afetadas.

Ainda assim, a propagação da epidemia parece estar contida a zonas específicas, por isso a Organização Mundial de Saúde não vai elevar o nível de risco para a saúde pública.

Esta terça-feira o diretor do Hospital de Wuhan morreu por causa do coronavírus.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.