Tiroteios fazem 9 mortos em Hanau, "cidadezinha pacata" no centro da Alemanha

O presumível autor dos dois tiroteios de quarta-feira à noite, no centro da Alemanha, em que morreram nove pessoas, foi encontrado morto na sua casa, anunciou a polícia. Os tiroteios ocorreram em dois bares de fumadores de cachimbo de água (shisha), o primeiro aconteceu às 21:00 (20:00 em Lisboa), no centro de Hanau, a que se seguiu um outro, noutra zona da cidade que, de acordo com o comentador da SIC, Nuno Rogeiro, é uma localidade pacata que "tem dois grupos importantes de imigrantes".