Turquia diz ter destruído instalação de armas químicas na Síria mas ONG nega

A Turquia afirmou hoje ter destruído uma "instalação de armas químicas" do regime de Damasco no nordeste da Síria, em resposta aos ataques aéreos que, na quinta-feira, mataram mais de 30 militares turcos.

Na noite de sexta-feira para sábado, as forças turcas destruíram "uma instalação de armas químicas situada a 13 quilómetros ao sul de Alepo, juntamente com um grande número de outros alvos do regime", disse um alto funcionário turco a jornalistas sob condição de anonimato, sem dar mais detalhes.