Apesar do recolher obrigatório e das ameaças de Donald Trump em levar os militares para as ruas, as manifestações não pararam. Mas a violência, o caos e o saque estão a diminuir.

Num discurso emocionado, Roxie Xashington, lamenta a filha tenha perdido o pai e que este não possa estar presente nos momentos mais importantes da vida da criança.

Esta quarta-feira, o papa quebrou o silêncio para lamentar o racismo em torno da morte de George Floyd e apelar ao fim da violência.