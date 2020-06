Polícias nos EUA ajoelham-se em solidariedade 

As imagens contrastam com os recentes vídeos de confrontos entre polícia e manifestantes. Desta vez, por todos os estados Unidos, vários agentes têm sido filmados e fotografados lado a lado com os manifestantes em gestos de solidariedade e gratidão.

Muitos dos polícias caminham com os manifestantes, enquanto outros ajoelham-se perante o olhar atento de centenas de manifestantes.

Os Estados Unidos enfrentam a maior onda de protestos raciais desde o assassinato de Martin Luther King, em 1968.

Veja também: