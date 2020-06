Polícia acalma criança depois desta lhe perguntar se vai disparar

Na última semana, as ruas de várias cidades dos Estados Unidos têm sido invadidas por protestos contra a ação das autoridades na morte de George Floyd.

No sábado, em mais um desses protestos em Houston, no estado norte-americano do Texas, Simone Bartee chamou a atenção de um agente da polícia.

A menina, que estava acompanhada pelos pais, começou a chorar quando a polícia se aproximou e perguntou a um dos agentes: "Vai disparar a arma sobre nós?". O polícia ajoelhou-se, abraçou-a e respondeu: "Não. Nós estamos aqui para te proteger, ok? Não estamos aqui para te magoar. Podes protestar, divertir-te, podes fazer o que quiseres".

O momento foi partilhado pelos pais de Simone Bartee nas redes sociais.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis, no estado do Minnesota, depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.