Sonda Curiosity fez uma pausa para "ver" as estrelas e fotografou a Terra e Vénus

O robô da NASA Curiosity anda pelo planeta Marte desde 2012 a inspecionar o terreno, a fazer descobertas, a analisar todo o planeta vermelho para um dia o Homem poder lá ir. De vez em quando pára para observar as estrelas e, recentemete, tirou uma fotografia de dois vizinhos próximos: Terra e Vénus.

A Curiosity apontou sua Mast Camera para o céu noturno de Marte durante cerca de 75 minutos, logo após o pôr do sol, a 5 de junho de 2020, no seu 2.784º dia de missão.

Terra e Vénus aparecem como meros pontos de luz. Normalmente os dois planetas seriam parecidos com estrelas muito brilhantes, mas estava muita poeira no ar. Nesta época do ano em Marte há mais poeiras no ar.

Quando a Mastcam do Curiosity fotografou a Terra e a Lua em 2014, a cor e o brilho do céu eram diferente porque nessa altura a poeira estava a maior altitude.

NASA

Na parte inferior da nova imageem está o topo de uma rocha chamada Tower Butte. Localiza-se no setor que a Curiosity está a explorar há mais de um ano, denominado "clay-bearing unit" - "unidade de argila".

Desde que a sonda chegou a Marte em 2012, foram várias as fotografias que tirou como um pôr-do-sol azul, asteroides de passagem, Mercúrio ou as duas luas de Marte, Phobos e Deimos.

A estadia solitária da Curiosity vai em breve terminar. Um novo rover, o Perseverance, deverá iniciar viagem já no próximo mês de julho, com previsão de chegada para o início de 2021.