O especialista em assuntos internacionais, Germano Almeida, explica que é altamente improvável que o Congresso norte-americano aprove o adiamento das eleições presidenciais.

"Donald Trump está a tentar manchar o processo eleitoral perante o risco iminente de não conseguir a reeleição", refere o especialista em entrevista na Edição da Manhã, da SIC Notícias.

O Presidente norte-americano evocou esta quinta-feira, pela primeira vez, a possibilidade de adiar as eleições presidenciais de 3 novembro, alegando a existência de riscos de fraude com o alargamento dos votos por correspondência por causa da pandemia de Covid-19.

"Com o voto por correspondência [...] 2020 terá as eleições mais inexatas e fraudulentas da história", escreveu Trump na rede social Twitter. "Será uma verdadeira vergonha para os Estados Unidos. Adiar as eleições até que as pessoas possam votar normalmente, com toda a segurança?", escreveu Donald Trump no Twitter.