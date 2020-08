Os hospitais de Beirute estão lotados de pessoas feridas nas duas explosões na capital do Líbano.

As imagens retratam a confusão de ambulâncias, feridos e profissionais de saúde. Alguns feridos, por falta de espaço, estão a ser observados no exterior do hospital e há também pessoas a serem encaminhadas para outros hospitais fora da cidade.

A Cruz Vermelha pediu doações de sangue aos habitantes. E avança que há dezenas de equipas no terreno a socorrer vítimas.

