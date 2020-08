Agências governamentais informadas sobre navio com toneladas de nitrato de amónio em Beirute

Documentos recém-divulgados sugerem que várias agências governamentais no Líbano foram informadas que o nitrato de amónio estava num armazém no porto de Beirute, incluindo o Ministério da Justiça.

Esta informação junta-se às várias evidências, incluindo e-mails e documentos de tribunais públicos, de que as autoridades foram notificadas sobre um carregamento de milhares de toneladas de nitrato de amónio - descrito por um analista russo como uma "bomba flutuante" - que está relacionado com as explosões de terça-feira em Beirute, na capital do Líbano.

Após a explosão, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, disse que era "inaceitável" que um carregamento de cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio tenha sido armazenado durante seis anos.

No entanto, documentos obtidos pela CNN mostram que membros do Governo e do sistema judiciário libaneses foram informados sobre a grande quantidade de material perigoso armazenada no porto - e podem não ter conseguido protegê-las.

Por que ficaram armazenadas as toneladas de nitrato de amónio em Beirute?

Em 2013, um navio de propriedade russa, MV Rhosus, foi detido em Beirute com uma carga de 2.750 toneladas métricas de nitrato de amónio, que é usado na agricultura industrial e mineração.

A carga teria como destino Moçambique, mas o navio parou em Beirute devido a dificuldades financeiras, uma vez que não havia verba para pagar as taxas cobradas pelo porto, o navio Rhossus acabou por ficar retido em Beirute.

A Baroudi & Associates, que representou a tripulação do navio russo, publicou um comunicado na quarta-feira a esclarecer que os tripulantes enviaram cartas em julho de 2014 para funcionários do porto de Beirute e do Ministério dos Transportes "a alertar sobre os perigos dos materiais transportados no navio."

O número de mortos causado pelas explosões de terça-feira no porto de Beirute aumentou para 149, disse hoje Ministério da Saúde libanês, depois de uma noite em que se registaram confrontos entre manifestantes e a polícia.



O último número, fornecido por um porta-voz desse ministério na manhã de quinta-feira, dava conta de 137 mortes.



Até o momento, não foram divulgadas informações precisas sobre o número de feridos, genericamente avaliados em 5.000, nem sobre o número de desaparecidos que, há dois dias, era estimado em cerca de 100.



Quase 72 horas depois das explosões, as autoridades continuam a tentar resgatar mais pessoas nas áreas mais afetadas pelas explosões, perto do porto.



Na noite passada, foram registados incidentes nos arredores do Parlamento libanês, onde um pequeno grupo de pessoas tentou passar as cercas que impedem o acesso, acabando por entrar em confrontos com a polícia.