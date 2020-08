Câmaras de vigilância de um hotel captam o momento das explosões em Beirute

Continuam a surgir imagens do momento exato das explosões em Beirute.

Estas imagens, captadas pelas câmaras de vigilância de um hotel, mostram dois funcionários a trabalhar quando são supreendidos pelo impacto das explosões.

Um sacerdote em plena celebração, uma noiva a casar e um nascimento no meio da destruição da capital libanesa.

O momento do rebentamento e o impacto no quotidiano está documentado em centenas de imagens, mas estas três são exemplares.

O momento em que um sacerdote é surpreendido em plena celebração, o instante de uma noiva a casar no centro de Beirute e uma vida que acaba de nascer no que restou de uma maternidade da capital libanesa.

O RETRATO DE BEIRUTE POR JOÃO SOUSA, O FOTOJORNALISTA PORTUGUÊS A VIVER NO LÍBANO

O cenário de destruíção transformou as ruas de Beirute a vários quilómetros da explosão que abalou a cidade.

A capital do Líbano tenta agora recuperar, principalmente com a ajuda de voluntários e doações. As autoridades libanesas já anunciaram que nunca será possivel reconstruir o porto em menos de um ano. Uma prova de que as marcas na cidade perdurarão por muito mais tempo.

1 / 20 João Sousa 2 / 20 João Sousa 3 / 20 João Sousa 4 / 20 João Sousa 5 / 20 João Sousa 6 / 20 João Sousa 7 / 20 João Sousa 8 / 20 João Sousa 9 / 20 João Sousa 10 / 20 João Sousa 11 / 20 João Sousa 12 / 20 João Sousa 13 / 20 João Sousa 14 / 20 João Sousa 15 / 20 João Sousa 16 / 20 João Sousa 17 / 20 João Sousa 18 / 20 João Sousa 19 / 20 João Sousa 20 / 20 João Sousa

VEJA TAMBÉM: