Primeiro discurso de Kamala Harris marcado por fortes críticas a Trump

O primeiro discurso de Kamala Harris enquanto candidata à vice-presidência dos Estados Unidos ficou marcado por fortes críticas a Donald Trump.

A número dois de Joe Biden disse que o Presidente norte-americano se preocupa mais com ele próprio do que com os problemas que o país atravessa.

Primeira mulher afro-americana nomeada para integrar a corrida à Casa Branca

Kamala Harris foi escolhida por Joe Biden para ser a vice-presidente dos Estados Unidos, caso o candidato democrata vença as eleições de Novembro.



É a primeira mulher afro-americana a ser nomeada por um dos dois maiores partidos norte-americanos para integrar a corrida à Casa Branca.

A senadora da Califórnia, de 55 anos, é filha de uma investigadora indiana e de um professor de Economia jamaicano.

As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão marcadas para o dia 3 de novembro.

O Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, declarou-se na terça-feira "surpreendido" com a decisão do candidato democrata à Casa Branca de escolher para vice-presidente a senadora negra Kamala Harris, cujo desempenho considerou "medíocre".

"Fiquei mais surpreendido que outra coisa porque ela foi muito medíocre" durante a campanha das primárias do Partido Democrata, que Joe Biden venceu, declarou Trump durante a sua conferência de imprensa diária na Casa Branca.