Trump diz que Biden será o "pior pesadelo" dos norte-americanos 

Donald Trump considerou esta quinta-feira que Joe Biden será o "pior pesadelo" dos norte-americanos, caso seja eleito Presidente dos Estados Unidos da América.

Para além das críticas, o atual Presidente norte-americana traçou ainda um cenário de crime e violência perante a hipótese se não ser reeleito, e disse que está em causa a "sobrevivência" dos EUA.

"Se querem imaginar a vida sob a presidência de Biden, imaginem as ruínas fumegantes de Minneapolis, a violenta ilegalidade de Portland e as calçadas ensanguentadas de Chicago em todas as cidades da América."