Número de mortes na explosão de Beirute sobe para 182

O número de mortes devido à explosão que ocorreu no porto de Beirute, capital do Líbano, a 4 de agosto, e que feriu mais de seis mil pessoas, subiu este sábado para 182, divulgou hoje o Ministério da Saúde libanês.

A agência Efe noticia hoje, com base numa fonte do departamento de Saúde do Líbano, que são já 182 os mortos registados fruto da explosão, mantendo-se o número de feridos antes referido.

Cerca de 300 pessoas estão desaparecidas.

A 04 de agosto a explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amónio que estavam armazenadas num armazém do porto de Beirute gerou uma onda de choque que afetou toda a capital do Líbano.

Hoje, o Presidente libanês, Michel Aoun, apelou às pessoas afetadas pela explosão para que "se agarrarem às suas terras, casas e à identidade de sua cidade, Beirute".

O governante disse que "o processo de indemnização será rápido, eficiente e justo", acrescentando que os prejuízos causados pela explosão poderão rondar os 15 mil milhões de dólares.

Mais da metade dos centros de saúde públicos e privados da capital libanesa foram afetados, o que dificultou não só o atendimento aos feridos, mas também as pessoas infetadas devido à pandemia da covid-19.

As agências da Organização das Nações Unidas, organizações humanitárias e a comunidade internacional têm vindo a apoiar o Líbano com o envio de mantimentos e ajuda médica.

