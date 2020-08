Embaixador na Alemanha designado primeiro-ministro do Líbano 

O embaixador libanês na Alemanha foi apontado como primeiro-ministro interino do Líbano. Mustapha Adib conseguiu 90 votos de um total de 120 deputados que se mantém em funções.

No primeiro discurso após a nomeação, o novo primeiro-ministro disse que o momento no Líbano é para agir.

O antigo primeiro-ministro do Líbano demitiu-se no passado dia 10 de agosto, na sequência da crise económica e política agravada pela explosão no cais de Beirute no início do mês.

Quase um mês depois das explosões em Beirute há ainda pessoas por localizar

Pelo menos sete pessoas continuam desaparecidas em Beirute depois das explosões no porto, a 4 de agosto, quase um mês depois do desastre que devastou a capital do Líbano e provocou pelo menos 182 mortos, anunciou no sábado o Exército.

Dos sete desaparecidos, encontram-se três libaneses, três sírios e um egípcio, e acredita-se que possam ser trabalhadores do porto ou dos arredores, totalmente devastados pela explosão, afirmou em conferência de imprensa o brigadeiro-general Sami Hoayet.