"Já consigo respirar sozinho", opositor russo alegadamente envenenado partilha foto no hospital

O opositor russo Alexei Navalny publicou esta terça-feira no Instagram uma fotografia de si próprio no hospital com uma mensagem afirmando que consegue respirar sem ventilador pela primeira vez desde que foi supostamente envenenado, em finais de agosto.

"Olá, sou Navalny. Tenho sentido a vossa falta. Ainda não consigo fazer quase nada, mas ontem [segunda-feira] consegui respirar sozinho o dia inteiro", escreveu junto da foto, em que aparece com os olhos abertos, sentado numa cama de hospital, acompanhado da mulher.

"Sozinho, sem ajuda extra, nem mesmo uma válvula na garganta. Agradou-me muito, é um processo espantoso, subestimado por muita gente. Recomendo", acrescentou na mensagem, a primeira que publica desde 20 de agosto.

Alexei Navalny, vítima de uma tentativa de envenenamento na Sibéria, segundo as autoridades alemãs, deixou de precisar de "ventilação artificial", indicou o hospital de Berlim onde está a ser assistido.

Um laboratório militar alemão concluiu, a 03 de setembro, que o opositor russo, de 44 anos, foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo novichok, desenvolvido para fins militares na época soviética.

Laboratórios franceses e suecos anunciaram na segunda-feira ter confirmado as conclusões alemãs.

Navalny está hospitalizado desde 22 de agosto no hospital universitário Charité de Berlim, para onde foi transferido da Sibéria, onde esteve internado dois dias depois de perder a consciência durante um voo para Moscovo.

Tensão entre Alemanha e Rússia agrava-se