Príncipe Azim, filho do sultão do Brunei, morre aos 38 anos

Azim, príncipe do Brunei, morreu este sábado aos 38 anos. A informação foi confirmada pelo Governo do país, mas as causas da morte não foram divulgadas.

Apesar de a nível internacional existir um revolta perante as políticas defendidas pelo pai, o sultão de Brunei, Azim conseguiu construir uma carreira na indústria cinematográfica, como explica a BBC.

O príncipe conquistou Hollywood como produtor de cinema e era conhecido pelas enormes e extravagantes festas que dava, com figuras como Pamela Anderson, Janet Jackson e Mariah Carey.

O funeral realizou-se no sábado e cumpre-se em Brunei um período de luto de sete dias.

O primeiro-ministro de Singapura lembra o "espírito gentil e generoso" do príncipe e embaixada da Indonésia diz que "será sempre recordado com carinho".