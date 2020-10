Erdogan responde a caricatura da Charlie Hebdo: "É inútil dizer seja o que for sobre esses canalhas"

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou esta quarta-feira uma caricatura sua divulgada pela revista satírica francesa Charlie Hebdo, qualificando-a de "ataque ignóbil" cometido por "canalhas".

"Não vi essa caricatura (...) É inútil dizer seja o que for sobre esses canalhas", declarou Erdogan num discurso em Ancara.

"A minha raiva não se deve ao ataque ignóbil contra a minha pessoa, mas aos insultos contra o profeta" Maomé, indicou, adiantando: "Sabemos que o alvo não é a minha pessoa, mas os nossos valores".

A Charlie Hebdo divulgou na terça-feira à noite nas redes sociais a primeira página do seu último número com uma caricatura do presidente turco.

Sob o título "Erdogan -- Em privado ele é muito divertido", vê-se o presidente turco sentado num sofá, de 't-shirt', roupa interior e bebida de lata na mão, enquanto levanta a saia de uma mulher com véu, que não usa roupa interior, e exclama: "Ai! O profeta".

A imagem suscitou a ira do governo turco, que anunciou ir responder com medidas "judiciais e diplomáticas".

A procuradoria de Ancara anunciou pouco depois a abertura de um inquérito contra responsáveis da Charlie Hebdo por "insulto ao chefe de Estado".

Tensão entre a Turquia e a França

O contexto é de tensão entre a Turquia e a França. Na segunda-feira, Erdogan apelou aos seus cidadãos para boicotarem os produtos franceses, dias depois de Paris ter chamado o seu embaixador em Ancara, após o presidente turco ter questionado a "saúde mental" do seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

As reações no mundo muçulmano contra a França e o seu presidente, que incluem manifestações de protesto e apelos ao boicote de produtos franceses, surgiram depois de Macron ter declarado apoio à liberdade de caricaturar o profeta Maomé, numa homenagem a um professor francês decapitado por um extremista islâmico por ter mostrado caricaturas daquele profeta numa aula.

Esta quarta-feira, o presidente iraniano, Hassan Rohani, alertou que insultar Maomé "é imoral" e "encoraja a "violência".

"O Ocidente devia entender que (...) insultar o Profeta equivale a insultar todos os muçulmanos, todos os profetas, todos os valores humanos e atropelar a ética", observou Rohania, num discurso transmitido pela televisão durante a reunião semanal do governo iraniano.

A publicação de caricaturas do profeta Maomé esteve na origem de um atentado ao Charlie Hebdo em 2015, que causou 12 mortos.