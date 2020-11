Desde esta quarta-feira, dia 4 de novembro, que os Estados Unidos estão oficialmente fora do Acordo de Paris. A decisão foi tomada pela administração Trump, mas Joe Biden já prometeu que o país voltará a comprometer-se com o tratado internacional para travar as alterações climáticas nos próximos 77 dias.

No último debate entre os dois candidatos à Casa Branca, Donald Trump foi muito claro sobre a principal razão para retirar os EUA do Acordo de Paris: o emprego. O atual presidente defende que se deve proteger a indústria petrolífera e as empresas.

O pedido para sair do acordo foi entregue nas Nações Unidas há exatamente um ano. Os Estados Unidos é o segundo país das lista de mais poluidores e o primeiro país a abandonar formalmente o tratado internacional assinado há cinco anos para travar as alterações climáticas.

