Várias regiões na Europa em alerta por causa do frio e neve

O mau tempo e as temperaturas muito baixas estão a atingir vários países europeus e as previsões apontam para a chegada de uma nova frente de ar polar

No norte de Itália, as equipas de socorro tiveram de realizar dezenas de operações de resgate, em diversas localidades que ficaram isoladas por causa da neve e do gelo.

Há várias regiões em alerta e os meteorologistas italianos dizem que o tempo vai piorar com a chegada de uma nova frente de ar polar que vai atingir mesmo as zonas mais a sul e de menor altitude.

Também em Espanha, se espera um agravamento do estado do tempo, para os próximos dias, que deverá afetar, sobretudo, as regiões do noroeste, ou seja do lado que faz fronteira com Portugal.

Os especialistas falam em precipitação forte que, com o frio intenso, formará rapidamente placas de gelo nas estradas.

A proteção civil espanhola está em alerta depois de, nos últimos dias, ter realizado diversas operações de resgate. Uma pessoa morreu e há outra ainda desaparecida nas Asturias, por causa do mau tempo.