Europa pintada com tons de inverno

Há mais de 10 anos que não nevava em Madrid. A capital espanhola cobriu-se esta quinta-feira de branco. Vários locais acumulam mesmo alguns centímetros de neve. Estas são as consequências da Depressão Filomena que está a afetar todo o país.

A queda de neve deverá continuar até sábado, com as temperaturas a chegar aos 11 graus negativos.

Em Itália, a queda de neve já isolou várias zonas residenciais. A região montanhosa do nordeste italiano perto da Áustria, estava submersa de neve até dois metros. Os bombeiros estão a limpar as estradas mas a queda de neve deverá continuar nos próximos dias.



Nos Alpes italianos a paisagem mostra-se agora com os tons do Inverno.