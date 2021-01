Costa diz que quer relançar relações com os EUA em debate sobre prioridades da presidência da UE

A visita de António Costa ao Parlamento Europeu, esta quarta-feira, coincide com a tomada de posse de Joe Biden.

O primeiro-ministro espera que a nova administração norte-americana, liderada por Joe Biden, relance as relações com os Estados Unidos.

António Costa, enquanto presidente em exercício do Conselho da UE, está esta quarta-feira no Parlamento Europeu, onde participou num debate sobre as prioridades da presidência portuguesa, como a recuperação económica, a coordenação da vacinação contra a covid-19 e a aprovação da nova lei do clima.

A maioria dos eurodeputados participou no plenário à distância.

