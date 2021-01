A mensagem de despedida de Donald Trump 

Na véspera da tomada de posse de Joe Biden, Doanld Trump deixou uma mensagem de despedida. O republicano agradeceu ao vice-presidente Mike Pence e desejou sorte ao novo Governo.

O presidente cessante dos Estados Unidos da América convidou os norte-americanos a "rezarem" pelo sucesso da administração de Joe Biden, que será empossado, na quarta-feira, 46.º presidente daquele país.

"Esta semana, vai tomar posse um novo governo e rezamos para que tenha sucesso em manter a América segura e próspera", disse num discurso gravado em vídeo.

O republicano desejou felicidades ao novo governo, embora sem mencionar o nome do presidente eleito.

Donald Trump destacou também que deixa a Casa Branca como "o único presidente que não iniciou novas guerras em décadas".

"Estou especialmente orgulhoso de ser o primeiro presidente em décadas que não começou novas guerras", enfatizou o presidente cessante.

Trump vai quebrar a tradição e não vai estar presente na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, deixando Washington na quarta-feira.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, Donald Trump viajará para a sua mansão particular em Palm Beach, no estado da Florida.

No discurso, o presidente cessante ressalvou ainda as conquistas durante os seus quatro anos de mandato.

"Revitalizámos nossas alianças", salientou, acrescentando que instou "as nações do mundo a enfrentar a China como nunca antes" e realizou "acordos de paz históricos no Oriente Médio".

Donald Trump relembrou também o assalto ao Capitólio, em 6 de janeiro, considerando que é "um ataque que não pode ser tolerado", pedindo aos norte-americanos que "unem os valores de partilha".