Primeira conversa telefónica de Biden com um líder estrangeiro foi com o vizinho Trudeau

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou na sexta-feira com o seu homólogo canadiano, Justin Trudeau, na primeira conversa telefónica com um líder estrangeiro desde que tomou posse na quarta-feira, anunciou a Casa Branca.

Os dois líderes falaram da "revitalização da cooperação bilateral com uma agenda ambiciosa e abrangente, incluindo o combate à pandemia da covid-19, o reforço dos laços económicos, a defesa e a liderança global para enfrentar o desafio premente das alterações climáticas".

Biden estabeleceu como um dos seus primeiros objetivos como Presidente restaurar as relações diplomáticas com aliados históricos como o Canadá ou a Europa que tinham sido afetados durante a presidência de Donald Trump.Trump e Trudeau, de facto, mantiveram uma relação tensa ao longo dos quatro anos de mandato do então Presidente norte-americano.

Durante a presidência de Trump, além disso, os Estados Unidos, Canadá e México renegociaram o seu acordo de comércio livre, substituindo o anterior NAFTA ou NAFTA com o actual T-MEC.

Estes três países têm mantido as suas fronteiras terrestres fechadas ao tráfego não essencial desde março do ano passado, devido à pandemia.

Após a chamada com Trudeau, Biden falou com o Presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador, embora a Casa Branca ainda não tenha divulgado detalhes dessa conversa.



