Invasão ao Capitólio. Congressista compara atitude dos republicanos a "táticas de agressores"

A congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez confessou ter ficado aterrorizada durante a invasão ao Capitólio e apelou à responsabilização dos políticos republicanos que apoiaram Donald Trump.

Num vídeo emocional nas redes sociais, a congressista democrata recordou a invasão, a 6 de janeiro, e revelou que tinha sido assediada, dias antes, por aqueles que identificou como sendo apoiantes do ex-Presidente Donald Trump. Na altura, alertou outros membros do Congresso para terem cuidado no dia da manifestação, que culminou com o ataque ao Capitólio.

Nesse dia, Ocasio-Cortez escondeu-se na casa de banho do seu escritório, temendo pela sua vida. Revelou ter ouvido um homem gritar: "Onde está ela? Onde está ela?"

"Pensei que ia morrer", disse.

Durante a evacuação do Capitólio, foi retirada para outro edifício, onde se escondeu num escritório durante várias horas.

No direto no Instagram, a congressista comparou os apelos dos Republicanos para "seguir em frente" a outras formas de abuso.

"A razão pela qual estou a ficar emocionada, neste momento, é porque estas pessoas, que nos dizem para seguir em frente, que não é nada de especial, que devíamos esquecer o que aconteceu ou mesmo pedir desculpa, usam as mesmas táticas dos agressores", disse no vídeo. "Sou uma sobrevivente de abuso sexual e nem disse isto a muitas pessoas na minha vida."

Vários comités estão a investigar as falhas de segurança por trás da invasão ao Capitólio, que resultou na morte de cinco pessoas e feriu dezenas de polícias.

Alexandria Ocasio-Cortez está entre os democratas que exigem a demissão dos republicanos que encorajaram e repetiram a mentira de Donald Trump sobre ter vencido as eleições presidenciais.