Múmias com línguas douradas encontradas no Egito 

Ministério das Antiguidades do Egito

Uma equipa de arqueólogos descobriu, no norte do Egito, várias múmias com línguas douradas colocadas dentro da boca.

O anúncio foi feito pelo Ministério das Antiguidades do país, que adiantou que as múmias têm cerca de 2 mil anos e foram encontradas por uma equipa de arqueólogos egípcios e dominicanos a trabalhar no Tempo de Taposiris Magna.

De acordo com a BBC, ao todo, foram encontradas 16 sepulturas dentro de túmulos escavados em rochas, populares durante as eras grega e romana. Dentro dos túmulos, estavam as múmias mal preservadas.

Especialistas acreditam que as línguas cobertas de folhas de ouro terão sido colocadas nas bocas como um amuleto para que os mortos pudessem falar no tribunal do deus Osíris, na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que Osíris era o Deus do submundo e juiz dos mortos.

Nas escavações no templo, foram ainda encontradas partes de ouro de uma coroa, uma máscara funerária de mulher e máscaras de mármore datadas das eras grega e romana.

Ministério das Antiguidades do Egito

O Ministério das Antiguidades revelou ainda que, anteriormente, já tinham sido encontradas várias moedas com o nome e a imagem da Rainha Cleópatra VII dentro do túmulo.