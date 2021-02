Impeachment de Donald Trump começa esta terça-feira

Donald Trump começa esta terça-feira a ser julgado no Senado norte-americano por incitação à ocupação do Capitólio. Dificilmente será condenado já que no Partido Republicano não parece haver apoio suficiente para que o impeachment acabe por acontecer.

Entre democratas e republicanos há o receio de que o processo de impeachment de Donald Trump abra a ferida que ainda mal começou a sarar. Foi há um mês que o Capitólio foi invadido por apoiantes do ex-Presidente que vai agora ser julgado politicamente por ter incentivado o protesto.

Se a seguir à invasão do Capitólio houve uma condenação firme do partido contra Trump, ao longo das últimas semanas o apelo a uma reunificação tem sido maior entre republicanos