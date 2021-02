Alemanha pronta para acolher 50 opositores bielorrussos "o mais rápido possível"

O Governo alemão anunciou esta quinta-feira que a Alemanha está pronta para acolher "o mais rápido possível" 50 opositores ao regime do Presidente da Bielorrússia, Aleksander Lukashenko.

Os ministérios dos Negócios Estrangeiros e do Interior alemães concordaram que, em casos individuais particularmente graves, as pessoas perseguidas politicamente na Bielorrússia podem ser admitidas na Alemanha com as suas famílias, escreveram em resposta a uma pergunta do deputado ambientalista alemão Manuel Sarrazin.

Numa resposta conjunta, os dois ministérios referem que as chegadas "têm de começar o mais cedo possível", sublinhando que não se trata de "uma admissão em grupo", mas sim de situações consideradas caso a caso.

O governo alemão decidiu acolher "até 50 pessoas perseguidas politicamente e suas famílias".

Berlim não reconheceu a vitória de Lukashenko nas eleições de 2020 e considera que, por isso, "não tem legitimidade democrática", tal como advertiu o Governo de Angela Merkel a 23 de setembro, em que apelou também à libertação de todos os presos políticos.

"um ataque dos mais cruéis do exterior"

Esta quinta-feira, o Presidente bielorrusso disse que conseguiu derrotar uma 'Blitzkrieg' (Guerra Relâmpago) estrangeira e de opositores ao seu regime, em referência ao amplo movimento de protesto de 2020, que considera uma "conspiração ocidental".

Falando perante uma assembleia de 2.700 delegados, seus apoiantes vindos de todo o país, Lukashenko considerou que a Bielorrússia "sofreu um ataque dos mais cruéis do exterior".

"Mas o 'Blitzkrieg' falhou e nós conservámos (o controlo do) país", garantiu durante o congresso, de dois dias, para discutir o futuro político, económico e social da ex-república soviética nos próximos cinco anos, e para o qual não foi convidado qualquer crítico do regime.

reformas institucionais e constitucionais

No pico do movimento de contestação de 2020, a maior vaga de protesto desde a sua chegada ao poder em 1994, o Presidente bielorrusso prometeu apresentar reformas institucionais e constitucionais nesta "assembleia popular", mas hoje pediu apenas aos delegados que "pensassem" sobre o assunto.

Em novembro de 2020 evocou uma redução das suas prerrogativas e uma possível eleição presidencial antecipada, mas hoje limitou-se a dizer: "um dia elegerão outro Lukashenko ou outra pessoa qualquer".

A oposição já classificou o congresso como uma "mascarada" e a líder oposicionista e rival de Lukashenko nas presidenciais contestadas de agosto de 2020, forçada ao exílio na Lituânia, Svetlana Tikhanovskaia, disse à agência France-Presse nada esperar deste grande "culto do regime".