Tempestades de neve na Europa e Médio Oriente. Há milhares de pessoas sem eletricidade

A Grécia e a Turquia continuam a sofrer os efeitos do frio e da neve. Há milhares de pessoas sem eletricidade há mais de dois dias. Alguns países do Médio Oriente também têm sido afectados por fortes tempestades de neve.

A tempestade de neve em Jerusalém começou durante a noite obrigou as autoridades a suspenderem os transportes públicos e a bloquearem os principais acessos à cidade. As universidades adiaram os exames e a campanha de vacinação contra a covid-19 foi suspensa em alguns locais.

Na Jordânia, além das aulas suspensas, o primeiro-ministro anunciou que o dia seria de férias para o setor público e privado devido às extremas condições climatéricas.

Na Cisjordânia, as ruas normalmente muito movimentadas de Hebron e Ramallah estavam desertas pela manhã. Já na cidade bíblica de Belém, a neve adornou a torre do sino da igreja da Natividade.

Ainda no Mediterrâneo Oriental a tempestade Joyce prepara-se para ganhar força esta quinta-feira e prejudicar ainda mais países como o Líbano. Na Síria, a chuva e o frio gélido são constantes.

Na Grécia, 8 mil casas ainda estão sem eletricidade, de 70 mil que ficaram às escuras na terça-feira. Mais de 750 árvores e postes cairam. Nas últimas horas, o exército foi chamado a reforçar as equipas das operadoras e dos bombeiros para acelerar a operação. As consultas de vacinação contra a covid-19 suspensas há 3 dias vão ser reagendadas com os utentes para a próxima semana.