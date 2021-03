Iraque destacou 10 mil militares para protegerem Papa Francisco

O Papa Francisco chegou hoje ao Iraque para uma visita de quatro dias ao país. É o primeiro Papa a visitar o país onde, por razões de segurança, o exército disponibilizou mais de 10 mil militares para protegerem o líder da Igreja Católica.

Esta é também a primeira viagem internacional do Papa Francisco desde o início da pandemia de covid-19.

Além das preocupações com a covid-19, a segurança estará alerta, tendo em conta que Erbil e Bagdade, a segunda capital mais populosa do mundo árabe, com cerca de 10 milhões de habitantes, foram palco recentemente de ataques de rockets contra interesses norte-americanos.

O Papa vai passar por Bagdade, Najaf, Ur, Erbil, capital do Curdistão iraquiano, Mossul e Qaraqosh.