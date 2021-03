Julgamento do polícia acusado da morte de George Floyd começa esta segunda-feira

Começa esta segunda-feira o julgamento do polícia norte-americano acusado da morte de George Floyd.

Este domingo, Minneapolis foi palco duma manifestação antecipando o julgamento polémico e exigindo o único desfecho: a condenação do polícia.

Os três outros oficiais envolvidos enfrentam acusações menores. Vão ser julgados de forma separada. Todos os quatro envolvidos foram demitidos pelo Departamento de Polícia de Minneapolis.

As imagens chocantes da morte do afro-americano a 25 de maio geraram uma onda de protestos contra a brutalidade policial e a injustiça racial, não só nos Estados Unidos mas também em várias capitais ao redor do mundo.

Recordamos parte dessas imagens que correram o mundo nessa altura.