Tribunal do Paquistão ordena proibição do TikTok

Um advogado do regulador das telecomunicações do Paquistão informou esta quinta-feira a decisão de um tribunal de ordenar ao Governo a proibição da utilização da rede social TikTok no país.

A decisão foi tomada depois de uma queixa anónima de que a rede social “espalha conteúdo indecente”, cita a Reuters.

Situação não é inédita

Já em outubro, a Autoridade de Telecomunicações do Paquistão tinha decidido banir o TikTok, acusando os responsáveis pela app de terem falhado em remover conteúdo “imoral” e “indecente”.

O TikTok também foi banido na Índia, por questões de segurança digital e soberania.

Em janeiro, o TikTok foi bloqueado temporariamente em Itália, para utilizadores cuja idade não está confirmada, na sequência da morte de uma menina de 10 anos que participava num desafio naquela plataforma.

Que idade têm os utilizadores do TikTok?

Dados revelados pelo TikTok, relativamente ao mês de julho de 2020, demonstram que "mais de um terço dos 49 milhões de utilizadores diários da aplicação nos EUA - durante o mês de julho - tinham 14 anos ou até menos", sendo que a "idade mínima" permitida é de 13 anos.

Este valor ronda os "18 milhões" de utilizadores com 14 anos ou mais novos.