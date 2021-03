Arqueólogos israelitas encontram fragmentos de textos bíblicos

Arqueólogos israelitas anunciaram a descoberta de dezenas de novos manuscritos do Mar Morto incluindo um texto bíblico numa caverna onde se acredita ter sido escondido durante uma revolta judaica contra o Império Romano, há 1.900 anos.

Os fragmentos de pergaminho apresentam linhas de texto em grego dos livros dos profetas Zacarias e Naum.

De acordo com a Autoridade Israelita de Antiguidades, os fragmentos submetidos ao sistema de datação por carbono são do século II sendo os primeiros a serem encontrados no deserto a sul de Jerusalém em mais de 60 anos.

Os investigadores admitem que as novas peças encontradas podem pertencer aos fragmentos de pergaminho encontrados no local conhecido como a "Caverna dos Horrores", por terem sido encontrados 40 esqueletos humanos durante escavações nos anos 1960.

Acredita-se que os textos tenham sido escondidos durante a revolta Bar Kochba, uma sublevação armada contra Roma durante o período do Imperador Adriano, entre os anos 132 e 136 D.C..

Os artefactos foram encontrados durante as investigações da Autoridade Israelita de Antiguidades do deserto de Judeia no sentido de serem evitadas pilhagens.

Os Pergaminhos do Mar Morto, uma coleção de textos judaicos encontrados em cavernas do deserto, perto de Qumran, nos anos 1940 e 1950, datam do período entre o século III A.C. e o século I D.C..

